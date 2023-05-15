ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом

19:58
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Мужчине предъявили официальное обвинение в пособничестве

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Блиновскому — мужу блогера и автора тренингов личностного роста Елены Блиновской. Оба проходят по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.
Бастрыкин назвал сумму долга Блиновской государству

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича на время следствия.

Это означает, что Блиновскому не разрешается использовать средства связи и интернет. Вместе с тем суд не счел необходимым устанавливать какие-либо ограничения на передвижения обвиняемого, сообщает РИА Новости.

Алексей Блиновский изначально значился свидетелем по делу в отношении его жены — ей вменили уклонение от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей и отмывание денег.

Однако 15 мая в Следственном комитете рассказали, что статус Блиновского изменен, его переквалифицировали из свидетелей в пособники супруги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Елена Блиновская с супругом Алексеем и детьми
Елена Блиновская с супругом Алексеем и детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.