Суд запретил мужу Блиновской пользоваться связью и интернетом

Мужчине предъявили официальное обвинение в пособничестве

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Алексею Блиновскому — мужу блогера и автора тренингов личностного роста Елены Блиновской. Оба проходят по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского Алексея Владимировича на время следствия.

Это означает, что Блиновскому не разрешается использовать средства связи и интернет. Вместе с тем суд не счел необходимым устанавливать какие-либо ограничения на передвижения обвиняемого, сообщает РИА Новости.

Алексей Блиновский изначально значился свидетелем по делу в отношении его жены — ей вменили уклонение от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей и отмывание денег.

Однако 15 мая в Следственном комитете рассказали, что статус Блиновского изменен, его переквалифицировали из свидетелей в пособники супруги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"