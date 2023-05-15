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Небензя указал на признание Запада в прямом участии в конфликте на Украине

20:20
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Москва неоднократно указывала на роль западных стран в ситуации на Украине

Заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о возможных поставках оружия России другими странами — это чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Дипломат прокомментировал высказывание Бербок о том, что возможные поставки вооружений третьими странами России неприемлемы, поскольку могут быть приравнены к участию в конфликте.

Небензя поинтересовался, "как быть с тем, что сейчас вся военная машина Запада работает на поддержание войны", и заявил, что "это очередное чистосердечное признание прямого участия Запада в конфликте", сообщает РИА Новости.

МИД России ранее указывал, что Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим, а значит, участвует в конфликте напрямую.

Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения поставленных целей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход.

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