США анонсировали санкции за сотрудничество с Россией и Ираном

Вашингтон обвинял Тегеран в поставках вооружений Москве

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против лиц, причастных к военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американский чиновник не назвал конкретных людей и компании, которым грозят новые рестрикции, однако пообещал дополнительные "расходы субъектам, участвующим в передаче иранского военной техники России для применения на Украине", сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ распространяли сообщения о том, что Иран якобы поставляет России беспилотные аппараты и баллистические ракеты для применения в спецоперации. Доказательств этих утверждений не было, однако американские власти обещали усилить давление на Тегеран.

При этом в Евросоюзе признавали, что не располагают подтверждением того, что Иран якобы поставляет России баллистические ракеты, хотя у Брюсселя якобы есть доказательства поставок Тегераном Москве беспилотных летательных аппаратов.

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