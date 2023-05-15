ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро

20:59
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Деньги должны были поступить из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала принятие решения о выделении Украине очередного транша финансовой помощи из средств Европейского фонда мира. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказали источники агентства ANSA.

Венгрия отвергла идею любых санкций против российской атомной энергетики
Премьер Венгрии попросил Трампа вернуться и принести мир

По словам собеседников агентства, соответствующее решение Будапешта было продиктовано желанием добиться "глобальной роли" Европейского фонда мира, который сейчас предназначен исключительно для вооружения украинской армии.

В 2022 году власти Венгрии отказались поддержать механизм коллективной помощи Украине от Евросоюза через льготные кредиты. Это привело к заморозке Брюсселем средств, предназначавшихся Будапешту.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать под другие темы. По словам политика, имеет место "попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине". При этом Моравецкий не уточнял, какие именно страны имеет в виду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.