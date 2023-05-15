Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро

Деньги должны были поступить из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала принятие решения о выделении Украине очередного транша финансовой помощи из средств Европейского фонда мира. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказали источники агентства ANSA.

По словам собеседников агентства, соответствующее решение Будапешта было продиктовано желанием добиться "глобальной роли" Европейского фонда мира, который сейчас предназначен исключительно для вооружения украинской армии.

В 2022 году власти Венгрии отказались поддержать механизм коллективной помощи Украине от Евросоюза через льготные кредиты. Это привело к заморозке Брюсселем средств, предназначавшихся Будапешту.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать под другие темы. По словам политика, имеет место "попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине". При этом Моравецкий не уточнял, какие именно страны имеет в виду.

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