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США вновь отказали Киеву в истребителях и дальнобойных ракетах

21:22
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Украина пытается добиться от Запада более мощного и опасного оружия

Американские власти по-прежнему не собираются снабжать украинскую армию истребителями и ракетами дальнего радиуса действия. Об этом рассказал в понедельник, 15 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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У чиновника спросили, не претерпела ли изменений позиция Вашингтона по этому вопросу после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где, по его словам, Киеву пообещали новые поставки вооружений и военной техники.

Кирби отрицательно ответил на этот вопрос, воздержавшись от каких-либо комментариев, сообщает ТАСС.

Ранее делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями призывает США предпринять шаги по военной сдержанности и выводу американо-натовских военных и вооружений с территории Украины.

Глава делегации Константин Гаврилов указал, что США и их союзники не только бездумно накачивают Украину оружием, но и помогают Киеву в планировании военных операций и передают разведывательные данные.

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