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Польша решила отобрать у посольства России другие здания

21:36
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Ранее дипмиссию выгнали из здания, которое использовалось как школа

Польша "будет работать" над изъятием очередных зданий у посольства России. Такое заявление сделал в понедельник, 15 мая, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
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В эфире телеканала Polsat политик заявил, что "недавно в результате успешных действий было отобрано (у посольства России) одно из зданий на территории Варшавы". Останавливаться на этом Польша не собирается — "мы будем работать над очередными", предупредил Моравецкий.

29 апреля в Варшаве представители мэрии в сопровождении полиции вскрыли двери и заблокировали сотрудникам вход в здание школы при российском посольстве. Власти Польши изъявили желание конфисковать у российской дипломатической миссии два здания.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что этот шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания российско-польские отношения.

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