Пентагон пообещал не бросать в бой доставленные в ФРГ танки Abrams

В Германию прибыла 31 боевая машина

В Германию доставлен 31 американский танк Abrams для обучения украинских военных. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ожидается, что представители Вооруженных сил Украины прибудут на обучение в течение "пары следующих недель".

В Пентагоне подчеркнули, что доставленные в Германию танки будут использованы исключительно в обучающих целях — использовать их в боевых условиях не планируется, сообщает РИА Новости.

9 мая Вашингтон объявил, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов. В него войдут средства ПВО, боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам, а также услуги по предоставлению спутниковых снимков. Новые вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине.

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