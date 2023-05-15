Пострадавшему при взрыве врио главы МВД ЛНР сделали операцию

Взрыв произошел в центре Луганска

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после ранений, полученных в результате взрыва в центре Луганска. Об этом рассказал его бывший советник, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

По словам Киселева, необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о состоянии Корнета, однако сейчас оно оценивается как стабильное — "жить будет".

Полковник заявил, что "наши врачи — боги", они "каждый день совершают подвиги, и то, что Игоря спасли, говорит о многом", сообщает ТАСС.

Покушение на Игоря Корнета было совершено в центре Луганска. Взрывное устройство сработало в парикмахерской, пострадали семь человек. Из расположенных вблизи с местом взрыва жилых домов эвакуировали девять жильцов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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