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Пострадавшему при взрыве врио главы МВД ЛНР сделали операцию

22:12
  • понедельник
  • 15 мая 2023

Взрыв произошел в центре Луганска

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после ранений, полученных в результате взрыва в центре Луганска. Об этом рассказал его бывший советник, военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.
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По словам Киселева, необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о состоянии Корнета, однако сейчас оно оценивается как стабильное — "жить будет".

Полковник заявил, что "наши врачи — боги", они "каждый день совершают подвиги, и то, что Игоря спасли, говорит о многом", сообщает ТАСС.

Покушение на Игоря Корнета было совершено в центре Луганска. Взрывное устройство сработало в парикмахерской, пострадали семь человек. Из расположенных вблизи с местом взрыва жилых домов эвакуировали девять жильцов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Игорь Корнет
Игорь Корнет
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
Место покушения на врио МВД ЛНР
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