В Германии решили, что Зеленский достоин премии Карла Великого

Больше денег, больше ракет, больше наград. Шоу должно продолжаться! Британский премьер Риши Сунак рассказал о разочаровании, которое испытал, когда Владимиру Зеленскому запретили выступить с речью в финале музыкального конкурса "Евровидение". Но Зеленский взял реванш в ходе своего европейского турне. Это был его сольный номер. После публикации трогательных фотографий встречи украинского президента и британского премьера аудитория посоветовала Сунаку проверить карманы.

Вчерашнего артиста комика уже сравнивают с Черчиллем? Потому, что столько денег в него вложили? Он просто обязан быть героем? Читателям "Дэйли Мэйл" сравнение совсем не понравилось:

"Этот клоун совсем берега попутал. Небось, решил, что Великобритания - это благотворительная лавка боеприпасов, где всё на халяву. На днях ещё и самолёты попросил. Что мы получим взамен? Это не наша война!"

Что там Черчиль! В Германии решили, что Зеленский достоин премии самого Карла Великого. Она вручается ежегодно с 1950 года за вклад в объединение Европы.

Уронив награду - медаль Карла Великого - украинский президент пояснил, что это русские. Их происки. В искусстве импровизации ему не откажешь. С чего бросился импровизировать растроганный Олаф Шольц? Который решил поддержать Зеленского лозунгом украинских нацистов, провозгласив им славу!

"Олаф Шольц перешёл чёткую границу, проведённую до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие. Меньше чем через неделю после 78-й годовщины завершения войны в Европе", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вопрос, где Карл Великий и где Зеленский, в Германии мало кого сейчас волнует. Кстати, кроме грамоты и медали лауреаты премии получают символическую сумму 5 тысяч евро. Зачем Зеленскому такая мелочь? Ведь американский журналист Сеймур Херш, раскрывший подробности диверсии на "Северных потоках", обвинил президента Украины в присвоении 400 миллионов долларов, которые он разделил со своими подельниками.

Немецкие журналисты сообщили, что перед вылетом в Ахен из Берлина Зеленский забыл в машине свой мобильный телефон и пауэрбанк. Видимо, опять русские виноваты. Вылет задержали, пока полицейский бегал в автомобиль кортежа за телефоном лауреата премии Карла Великого.

От Великого до смешного действительно - один шаг. Когда в действительности всё не так, как на самом деле.

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