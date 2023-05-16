Эксперт Шлыков рассказал, каким будет второй тур выборов в Турции

У главного оппонента Эрдогана - сильная команда

Итоги первого тура президентских выборов в Турции Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

На чью поддержку опирается действующий президент? И какие ресурсы может мобилизовать ко второму туру его противник? Есть ли риск того, что в случае успеха Эрдогана определённые силы в стране пойдут на раздувание "цветной революции"?

На эти и другие вопросы ответил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.

"Второй тур будет сложным. Потому что у главного оппонента Эрдогана очень сильная команда. И в этой команде крайней популярные мэра Анкары и Стамбула", - отметил он.

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