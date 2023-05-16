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Российские "Ураганы" нанесли мощные удары по объектам ВСУ

09:10
  • вторник
  • 16 мая 2023

Артиллеристы работают круглосуточно

Российские экипажи РСЗО "Ураган" нанесли мощные удары по объектам украинских неонацистов. Минобороны опубликовало кадры боевого применения этих машин в зоне проведения спецоперации.
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Наши артиллеристы работают днём и ночью. При помощи 220-миллиметровых фугасных снарядов они могут поразить вражеские объекты на расстоянии до 40 километров.

Среди основных целей - командные пункты, места сосредоточения живой силы и вооружений националистов. На этот раз уничтожено скопление бронетехники и большое число радикалов.

Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы остаться незамеченными.

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