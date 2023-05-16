Названы новые герои спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Старший лейтенант Иван Степанов вместе со своим подразделением отражал атаку превосходящих сил противника. В ходе боестолкновения Иван лично вывел из строя вражеский танк огнём из гранатомёта. Кроме того, наши бойцы уничтожили шесть бронемашин и более 50 неонацистов.

Рядовой Сергей Зотин, старший механик-водитель, участвовал в освобождении стратегически важного населённого пункта. В ходе боя машина попала под обстрел, но, умело маневрируя, рядовой Зотин вывел её из-под огня. Позже Сергей обнаружил пулемётную точку украинских радикалов и прицельными выстрелами уничтожил более 15 боевиков.

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