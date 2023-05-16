В России отметили пятилетие со дня открытия Крымского моста

За пять лет Керченский пролив пересекли почти 24 млн автомобилей

В России отметили важную дату - пятилетие со дня открытия Крымского моста. Его строительство стало одним из ключевых событий новейшей истории, символом воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Кроме поездов, каждые сутки по важнейшей транспортной артерии страны проезжают около 40 тысяч автомобилей.

20 минут - и мы в Крыму! Этот переход через Керченский пролив длинной в 19 километров завораживает и поражает воображение. А фотография этих арок есть у каждого туриста, который приехал на полуостров на машине. Мост стал одним из символов современной России – символ, который видно даже из космоса.

Он не только самый протяжённый в Европе, но еще возводился силами более 25 тысяч специалистов со всей страны. Название выбирали всенародным голосованием – в опросе участвовали 400 тысяч человек. А за пять лет Керченский пролив пересекли почти 24 миллиона автомобилей.

Владимир Путин поручил построить транспортный переход через пролив сразу же после воссоединения Крыма и России. Год прорабатывали варианты. В 2015-м утвердили проект и создали строительную инфраструктуру. Провели археологические работы – найдены 100 тысяч артефактов, обезврежены семь сотен боеприпасов времен Великой Отечественной. Объект возвели в рекордные сроки – всего за 27 месяцев. Первым 15 мая за рулем КАМАЗа по мосту проехал президент. А уже на следующий день в Крым хлынул поток туристов.

Мост – сочетание самых передовых технологий, процесс возведения крайне сложный, запас прочности и надёжности заложен в проекте многократный. Погружение свай на глубину от 12 до 105 метров под наклоном для сейсмоустойчивости. Надвижка пролетов. И, конечно, операция по установке арок.

"Арки собирались на керченской стороне. В городе Керчь. Далее была разработана уникальная морская операция по транспортировке по воде арок, позиционировании их в створе автомобильной дороги и поднятие их в проектное положение", - пояснил Дмитрий Данько, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань".

Его строили вдали от геологических разломов, просчитав ветровые и штормовые нагрузки. Ему не страшны сильные ледоходы и девятибалльные землетрясения. Гарантия – 100 лет! Мост устоял и после теракта в октябре прошлого года. Пришлось лишь заменить несколько пролетов. Опыт позволил строителям завершить ремонт в максимально сжатые сроки.

Это не просто стройка века – реализована мечта поколений. Крымский мост, по сути, завершил возвращение полуострова в состав России и открыл перед регионом новые возможности в сфере туризма, торговли и строительства.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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