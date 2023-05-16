ВС России нанесли самый мощный с начала СВО удар по Киеву

Власти города заявляют о работе ПВО

Мощные взрывы прогремели в столице Украины. По данным местных СМИ, с 2 до 3 часов ночи грохотало в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Городские власти заявили о работе ПВО.

"Русская весна", в свою очередь, сообщает, что утром 16 мая российские военные нанесли самый массированный удар по Киеву с начала специальной военной операции. По данным военкоров, украинскую столицу атаковали ракетами "Кинжал" и "Калибр".

После ракетного удара в Святошинском районе Киева полыхает крупный пожар. Сообщается, что поражен военный объект – скорее всего, часть системы противовоздушной обороны. В ночь на 16 мая воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины. В частности, стало известно о взрывах в Черниговской области, передают "Известия".

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