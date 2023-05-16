МИД допустил участие стран Центральной Азии в антироссийских санкциях

Государства не хотят брать на себя риски

Страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России. Государства не желают рисковать и дают понять Западу, что готовы следовать его примеру в отношении Москвы, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Несмотря на совпадение позиций в отношении нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски", - заявил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Дипломат подчеркнул: Россия не диктует другим государствам внешнеполитический курс - если это не противоречит взаимным обязательствам по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. В то же время, отметил Галузин, власти центральноазиатских стран должны помнить о значительном ущербе от подобных шагов, передает ТАСС.

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