Боевик ВСУ пожаловался на "бешеный" штурм вагнеровцев в Артемовске

Удерживать позиции ВСУ все сложнее

Вооруженным силам Украины нереально удерживать свои позиции в Артемовске. Российские штурмовики оказывают чрезвычайное давление, признался украинский военный.

"Русские попросту не дают удержать позиции, потому что штурмуют как бешеные", - приводит слова украинского боевика Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Он добавил, что в городе ВСУ не могут победить ни на одной позиции. По его словам, обстановка очень напряженная и тяжелая.

Днем ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "вагнеровцы" продвинулись в Артемовске на 220 метров. По его словам, под контролем ВСУ осталось всего 12 многоэтажных зданий.

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