В Артемовске продолжаются ожесточённые бои

Буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" не просто жалит, это орудие наносит невосполнимый урон противнику. 100-миллиметровые снаряды с легкостью поражают тяжелую бронетехнику на дальности до семи километров. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.

На Купянском направлении наша авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава и техники ВСУ. Противник понес значительные потери. Самоходный миномет "Нона-СВК" стал настоящей грозой для националистов. Мобилен, быстр и универсален.

На Южнодонецком направлении расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" отразили атаку противника. Сбиты три ракеты американской РСЗО "ХАЙМАРС". Работает российская реактивная система залпового огня "Ураган". 220-миллиметровые снаряды с легкостью поражают самые мощные укрепления противника.

На Краснолиманском направлении по опорным пунктам противника удар нанесла авиация. А разведка передала данные, которые помогли артиллерии сорвать планы ВСУ подтянуть на передовую резервы.

В Артемовске продолжаются ожесточённые бои. Наши штурмовые подразделения методично продвигаются вперед. Под контролем националистов, по последним данным, остаются не более полутора квадратных километров территории города.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"