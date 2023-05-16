В Артемовске продолжаются ожесточённые бои
Буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" не просто жалит, это орудие наносит невосполнимый урон противнику. 100-миллиметровые снаряды с легкостью поражают тяжелую бронетехнику на дальности до семи километров. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.
На Купянском направлении наша авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава и техники ВСУ. Противник понес значительные потери. Самоходный миномет "Нона-СВК" стал настоящей грозой для националистов. Мобилен, быстр и универсален.
На Южнодонецком направлении расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" отразили атаку противника. Сбиты три ракеты американской РСЗО "ХАЙМАРС". Работает российская реактивная система залпового огня "Ураган". 220-миллиметровые снаряды с легкостью поражают самые мощные укрепления противника.
На Краснолиманском направлении по опорным пунктам противника удар нанесла авиация. А разведка передала данные, которые помогли артиллерии сорвать планы ВСУ подтянуть на передовую резервы.
В Артемовске продолжаются ожесточённые бои. Наши штурмовые подразделения методично продвигаются вперед. Под контролем националистов, по последним данным, остаются не более полутора квадратных километров территории города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"