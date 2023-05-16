К середине лета у США могут закончиться деньги на оружие Украине

Об этом пишут западные СМИ

Венгрия заблокировала очередной транш для Украины из Европейского фонда мира, сообщили итальянские СМИ. По их данным, Брюссель собирался направить Киеву 500 миллионов евро. Но Будапешт против того, чтобы фонд использовался для вооружения этой страны - как и многие рядовые европейцы. Из Великобритании Зеленский вернулся с новым презрительным прозвищем.

В Киев украинский президент возвращается не только с орденом Карла Великого, но и с новым титулом, который присвоили ему рядовые европейцы. Те, чьи налоги идут не на улучшение благосостояния своей страны, а на накачку киевского режима оружием, назвали Владимира Зеленского "Попрошайка года". На обложках британской прессы слишком тёплая встреча лидеров. Без карикатур тоже не обошлось. Игра слов от The Guardian, где английское "arms" переводится и как оружие и как объятия.

А вот Украине не до шуток. Президент, просидевший в бункере год, теперь зачастил в Европу и США. И определённые результаты этих турне есть. Британия и Франция уже заявили о начале обучения украинских пилотов. Пентагон подтвердил доставку в Германию 31 танка Abrams для обучения украинских военных. Оно начнется в ближайшие недели. И это, вероятно, все, что могут на данный момент предложить Киеву Соединённые Штаты.

"В пакете помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, одобренном Конгрессом в декабре, осталось около 6 миллиардов долларов, а это означает, что финансирование США оружием и предметами снабжения может иссякнуть к середине лета", - пишут СМИ.

Потому что, как выяснилось, есть разработанный график передачи Киеву так называемой военной помощи – в среднем каждые 10 дней. Только в этом месяце Вашингтон объявил о пакете беспилотников, артиллерии, систем ПВО, а также программного обеспечения и технической помощи на сумму более миллиарда долларов. И темпы сбавлять нельзя, считают в Белом доме. Ведь ВСУ готовятся начать широкомасштабное контрнаступление и отбить территорию на востоке. Пока западные спонсоры ищут средства на войну, в Евросоюзе придумывают новые способы навредить России. В Польше заявили, что продолжат изымать недвижимость у российского посольства.

А в Евросоюзе не прекращают работать над очередными санкциями, чтобы всё-таки попытаться задушить российскую экономику. "В качестве предложения то, что называется запретом на обход. Как мы видим, есть расхождение между тем, что отправляется из ЕС, проходит через Россию и затем оказывается в третьей стране. Поэтому мы обсуждаем вопрос о том, должен ли быть такой запрет на транзит в качестве сдерживающего фактора", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Первой уже получила предупреждение Индия - крупнейший покупатель российской сырой нефти.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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