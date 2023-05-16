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Спецпрокурор США: у ФБР не было оснований для расследования против Трампа

11:49
  • вторник
  • 16 мая 2023

Бюро игнорировало факты в защиту бывшего президента

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что 1 июня страна может оказаться в состоянии дефолта. Предупреждение об этом она направила лидерам Конгресса, подчеркнув, что если не повысить потолок госдолга, правительство не сможет выполнить свои финансовые обязательства.
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Установленный лимит - почти 31 с половиной триллион долларов - Штаты превысили ещё в январе. Возможный дефолт пошатнёт кредитный рейтинг государства и позиции глобального лидера.

А удар по политической репутации США нанёс спецпрокурор Джон Дарем. Он изучил действия ФБР при расследовании предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией и пришёл к выводу, что оснований для возбуждения дела не было. Бюро игнорировало факты в защиту бывшего президента, безоговорочно принимало на веру аргументы его недоброжелателей и врагов и отклонилось от строгого следования закону. Сам Трамп уже заявил, что всё это время американцев обманывали.

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