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Эксперты "Валдая" обсуждают отношения России и стран Центральной Азии

11:50
  • вторник
  • 16 мая 2023

Конференция проходит в Томске

Укрепление сотрудничества в условиях изменения мирового порядка, многополярность и ответы на современные вызовы - это ключевые темы третьей Центральноазиатской конференции клуба "Валдай".

Сегодня она открылась в Томске. Площадка объединила экспертов из 10 государств, в том числе Китая, Индии, Ирана. Как отмечают участники, обострение противоречий между крупными державами вынуждают страны региона сверять подходы и определять степень готовности политических механизмов для реагирования на глобальные вызовы.

"Все регионы, в том числе Центральноазиатский, должны найти свою позицию, своё место в этом мире. И с одной стороны, как бы подстроить этот мир под себя - каким-то образом воздействовать на него, и с другой стороны - самим проявить гибкость в понимании своей роли и места, и как будет организовано с ним взаимодействие. И это, конечно же, вопросы безопасности, потому что мы понимаем, как много сейчас вызовов и как много и застарелых конфликтов, и, к сожалению, появляются новые. На все эти вызовы надо как-то отвечать. Причём, отвечать практически", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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