В Москве прощаются с Эдуардом Сагалаевым

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище
В Москве сегодня прощаются с Эдуардом Сагалаевым. Одним из создателей современного российского телевидения.
Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище столицы. Проводить в последний путь легенду отечественной журналистики пришли сотни людей. Для многих мэтров телевидения он был не просто коллегой, а наставником.
Более четверти века Сагалаев возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей, внёс большой вклад в развитие регионального телевидения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"