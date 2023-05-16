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В Москве прощаются с Эдуардом Сагалаевым

11:51
  • вторник
  • 16 мая 2023

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня прощаются с Эдуардом Сагалаевым. Одним из создателей современного российского телевидения.

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище столицы. Проводить в последний путь легенду отечественной журналистики пришли сотни людей. Для многих мэтров телевидения он был не просто коллегой, а наставником.

Более четверти века Сагалаев возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей, внёс большой вклад в развитие регионального телевидения.

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Церемония прощания с Эдуардом Сагалаевым
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