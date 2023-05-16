Собянин: в городских парках снова открылись павильоны "Здоровая Москва"

Прием горожан будет проходить без предварительной записи

Более миллиона человек смогли пройти диспансеризацию в летних павильонах "Здоровая Москва". Сегодня они вновь открылись в столичных парках, сообщил в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Впервые проект стартовал пять лет назад. Благодаря обследованиям на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний: от нарушений в работе сердца до онкологии.

Мэр рассказал, что приём москвичей будет проходить без предварительной записи, ежедневно с 8 утра, при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Обследование займёт около часа. Если у пациента будут выявлены отклонения, его направят на дополнительную диагностику.

Павильоны "Здоровая Москва" оснащены современным оборудованием, все результаты исследований сохраняются в электронной медкарте.

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