В Подмосковье стартовал масштабный автопробег

В планах - совершить кольцевой проезд вокруг Азовского моря

Крымский мост станет частью маршрута, по которому отправится автомобильная экспедиция, организованная президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Старт автопробегу дали сегодня в Подмосковье. В планах участников совершить первый кольцевой проезд вокруг Азовского моря. Путь пролегает через 11 регионов, в том числе через новые субъекты, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия: встречи с жителями и финалистами проектов платформы, посещение мест боевой славы. Также будет организован сбор книг, которые передадут в библиотеки Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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