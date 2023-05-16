Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалого Даниила Медведева

У мальчика серьёзное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о годовалом Данииле Медведеве из маленького посёлка Тельмана. У него серьёзное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Мальчик не может самостоятельно сопротивляться инфекциям, его жизнь постоянно в опасности. Необходима срочная пересадка стволовых клеток и химиотерапия. Чтобы ребёнок её перенёс, требуются специальные препараты. Однако стоят они более полутора миллионов рублей.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Даниила. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Времени у Даниила мало. Без лекарства организм мальчика не сможет бороться с инфекциями.

Годовалый Даня каждый час ест горсти таблеток, тут же определяя, сколько сейчас в ложке сладких, а сколько - горьких. Ласковый ясноглазый мальчик их даже не запивает. Он с рождения знает - чтобы жить, нужно слушаться маму и врачей. А ведь появился на свет вполне здоровым ребенком.

"Ангелочек. Маленький-маленький ангелочек. Потому что весик был маленький у нас. Пупсик-пупсик. Единственное - были маленькие прыщички", - рассказала мама мальчика Надежда Медведева.

На эти прыщики никто поначалу не обратил внимания. Хотя из роддома Даню очень долго не выписывали из-за плохих анализов. Лейкоциты рвались вверх, гемоглобин опасно снижался. Младенцу начали колоть антибиотики. Они помогли, но ненадолго. Мальчика выписали, а дома у него началась диарея, да еще и с кровью.

Даня прошел через реанимацию, переливание крови, УЗИ и прочие исследования. Никто из врачей долго не мог понять, что за страшная болезнь уничтожает крошечного ребенка.

"Подозрение было, что у нас и лейкоз. И бронхоскопию нам делали. Что только нам не делали. И в итоге нам поставили в мае, что у нас первичный иммунодефицит", - говорит Надежда.

Мама Дани была в шоке. Вот он, рядом, любимый мальчик, долгожданный. С пушистыми ресницами и радостной улыбкой. А на бумаге такой страшный диагноз, несовместимый с жизнью.

"Я хотела кричать на всю больницу. Ну я и кричала, грубо говоря. Меня успокаивали, мне и таблеток давали. Просто не представляла - за что это? Это третий ребенок в семье, и почему именно он? За что?" – рассказывает мама Даниила.

Бабушка Дани тот день даже вспоминать боится. Хочет забыть звонок дочери как страшный сон: "Она мне позвонила - сама плачет, я плачу. Я говорю - что это такое? Она - "Мама, это вплоть до пересадки костного мозга". Это, конечно же, шок".

Из крошечного поселка Тельмана мама с Даней отправились лечиться в Петербург, потом - в Москву. Врачи уверены: спасти жизнь мальчику может лишь пересадка стволовых клеток и химиотерапия. Чтобы маленький ребенок её выдержал, необходимы специальные препараты, стоимость которых - более полутора миллионов рублей. Семья в отчаянии, таких денег им никогда не найти.

"Нужна очень большая сумма денег на препараты, которые понадобятся во время химиотерапии. И я не смогу собрать такую сумму, так как я воспитываю детей одна. Мама у меня на инвалидности. Очень вас прошу - помогите, пожалуйста. Чтобы мой сын был здоровым", - говорит Надежда.

Даня живёт особой жизнью. Ребёнок не знает, как пахнут молоко и хлеб. Они ему запрещены с таким диагнозом. Мальчик привык, что на улице рядом, кроме родных, никого. Нельзя ни с кем общаться, ни к чему прикасаться. Вдруг инфекция или смертельно опасный вирус? Родные плачут украдкой и надеются на добрых людей, которые спасут их ребенка.

Мама мчит Даню без оглядки вдоль крошечной детской площадки. Судя по улыбке малыша, он верит в отзывчивых людей. Которые подарят ему главное - жизнь.

Времени у Даниила очень мало. Начать терапию необходимо как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Даниила Медведева, программа 1685

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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