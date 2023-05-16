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ВС России захватили несколько укреплений ВСУ под Авдеевкой

09:53
  • вторник
  • 16 мая 2023

Есть продвижение и на марьинском направлении

ВС России продвинулись на авдеевском направлении. Взяты под контроль несколько укрепленных районов ВСУ, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"Несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Врио главы ДНР отметил, что позиции российских войск за последнее время улучшились. Есть продвижение в направлении Первомайского. По словам Пушилина, с позиций "в шаговой доступности" уже видно Авдеевский коксохимический завод. Продвигаются российские силы и на марьинском направлении, хотя ситуация там сложная из-за переброски резервов ВСУ.

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