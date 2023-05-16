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Франция готова приступить к обучению украинских пилотов

10:30
  • вторник
  • 16 мая 2023

В США ведутся "некоторые дискуссии"

Франция готова начать обучение украинских пилотов прямо сейчас.

Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1. Франция готова начать тренировки вместе с другими европейскими странами, с США еще "ведутся некоторые дискуссии", подчеркнул Макрон.

"Мы открыты для обучения пилотов. "Обучение уже может начаться", - сказал президент Франции.

Тем не менее, Париж пока не готов поставлять Украине боевые самолеты.  В настоящий момент этот вопрос находится на стадии разговоров.

"Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений – основные задачи", - подчеркнул президент Франции.

Накануне стало известно, что Великобритания поставит Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем. Кроме того, Лондон ведет переговоры с другими странами над возможной отправкой истребителей F-16 на Украину.

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