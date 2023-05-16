ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Супругу Шредера уволили с работы после приема в российском посольстве

10:24
  • вторник
  • 16 мая 2023

Со Ен Ким посетила дипмиссию 9 мая

Участие супруги бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в торжественном приеме по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в российском посольстве не прошло бесследно. Со Ен Ким-Шредер уволена из компании NRW.Global Business.

Участие Шредера в приеме в посольстве России 9 мая возмутило Берлин
Шредер подал в суд на бундестаг за отобранные привилегии

"Шредер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", - цитируют немецкие издания представителя Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур.

Со Ен Ким-Шредер работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Власти отмечают, что компания несколько раз указывала жене экс-канцлера, что представители фирмы не должны публично высказываться по политически деликатным темам - в частности, в отношении событий на Украине.

Шредера в Германии резко критикуют за тесные связи с Россией. Экс-канцлера лишили части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Герхард Шредер со своей невестой Ким Со Ён
Герхард Шредер со своей невестой Ким Со Ён
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.