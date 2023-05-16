Супругу Шредера уволили с работы после приема в российском посольстве

Со Ен Ким посетила дипмиссию 9 мая

Участие супруги бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в торжественном приеме по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне в российском посольстве не прошло бесследно. Со Ен Ким-Шредер уволена из компании NRW.Global Business.

"Шредер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", - цитируют немецкие издания представителя Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур.

Со Ен Ким-Шредер работала в NRW.Global Business в качестве представителя в Южной Корее. Власти отмечают, что компания несколько раз указывала жене экс-канцлера, что представители фирмы не должны публично высказываться по политически деликатным темам - в частности, в отношении событий на Украине.

Шредера в Германии резко критикуют за тесные связи с Россией. Экс-канцлера лишили части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков, напоминает ТАСС.

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