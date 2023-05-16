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ВС России перебросили резервы для укрепления флангов в Артемовске

11:08
  • вторник
  • 16 мая 2023

Это выравнивает ситуацию

Непростая ситуация сложилась на флангах российских штурмовых подразделений в Артемовске. На этих участках у ВСУ были определенные успехи. Однако ВС России перебросили туда дополнительные резервы, это должно выровнять обстановку, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Как раз по флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определенные успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

Врио главы ДНР отметил, что для Киева Артемовск стал большой проблемой. И ВСУ направили туда достаточно серьезные силы. По словам Пушилина, в целом ситуация в городе остается напряженной, но бойцы группы "Вагнер" продолжают продвигаться вперед.

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