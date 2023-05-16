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В Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

11:23
  • вторник
  • 16 мая 2023

Высок риск пожаров

Гидрометцентр России предупредил о высоком риске возникновения пожаров в Подмосковье. В Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

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"Период предупреждения до 23 ч. 17 мая, местами высокая пожарная опасность 4 класса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что предпоследний, четвертый уровень пожарной опасности объявлен на территории Волоколамска, Клина, Нового Иерусалима и Наро-Фоминска.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что температура в столице будет увеличиваться на один градус в день, начиная с понедельника. К четвергу воздух прогреется до 25 градусов.

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