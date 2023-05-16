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Путин сменил посла России в Ватикане

11:38
  • вторник
  • 16 мая 2023

Указ подписан

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского.

Соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.

Другим указом Путин освободил от должности Александра Авдеева – посла в Ватикане и представителя России при суверенном Мальтийском ордене по совместительству.

Ранее Путин сменил российского посла в Италии. Им стал Алексей Парамонов вместо Сергея Разова.

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