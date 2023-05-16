ВСУ ведут обстрел Токмака в Запорожье из тяжелых орудий

Взрывы гремят с 5 часов утра

Город Токмак в Запорожской области с раннего утра под обстрелом тяжелой артиллерии ВСУ. Первые прилеты зафиксированы в 5 часов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня с раннего утра (начиная с 05:00 мск) этот город в Запорожской области под обстрелом террористов Зеленского", - написал Рогов в Telegram.

По его данным, вторая волна прилетов началась с 10 часов утра. Город обстреливают из тяжелых видов вооружения. Ранее Рогов сообщал, что в последние дни ВСУ усилили интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области.

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