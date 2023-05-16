Левкин: В Отрадном начинается строительство детского сада на 250 мест

Он расположен недалеко от станции метро "Владыкино"

В московском районе Отрадное стартовало строительство детского сада на 250 воспитанников, он рассчитан на десять групп по 25 человек. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Детсад расположен недалеко от станции метро и МЦК "Владыкино". В здании переменной этажности - многофункциональные залы, кабинет развивающих занятий, пищеблок и медблок.

Также предусмотрено размещение бассейна в пристроенном здании. Связь пристройки с основным зданием будет осуществляться через коридор первого этажа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы. Как отмечается, в 2035 году в ТиНАО построят 320 детсадов, 170 школ, а также 125 объектов здравоохранения.

Также сообщается, что более 20 новых школ и детских садов откроются в столице благодаря проектам комплексного развития территорий. Город приводит в порядок бывшие промзоны и неэффективно используемые участки.

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