Бочкарёв: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе

Предусмотрено 4 крытых бассейна, а также 3 круглогодичных бассейна под открытым небом

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Отмечается, что площадь пятиэтажного строения превысит 20 тысяч "квадратов".

"В составе физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено четыре крытых бассейна, а также три круглогодичных бассейна под открытым небом. Кроме того, здесь разместят тренажёрный зал с панорамным остеклением", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Также в ФОК разместятся SPA-комплекс с различными видами бань, студия единоборств и залы групповых программ. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для любителей, так и для профессионалов.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на 94% готов дворец спорта "Некрасовка" с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной. Также на 80% завершено строительство спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках.

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