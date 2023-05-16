ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе

12:19
  • вторник
  • 16 мая 2023

Предусмотрено 4 крытых бассейна, а также 3 круглогодичных бассейна под открытым небом

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Отмечается, что площадь пятиэтажного строения превысит 20 тысяч "квадратов".

"В составе физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено четыре крытых бассейна, а также три круглогодичных бассейна под открытым небом. Кроме того, здесь разместят тренажёрный зал с панорамным остеклением", - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Также в ФОК разместятся SPA-комплекс с различными видами бань, студия единоборств и залы групповых программ. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для любителей, так и для профессионалов.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на 94% готов дворец спорта "Некрасовка" с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной. Также на 80% завершено строительство спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Бассейн
Бассейн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.