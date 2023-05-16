МИД пообещал ответить на размещение военных США в Финляндии

Запугать Россию не получится

Возможное размещение американских войск в Финляндии не останется без ответа. Россия найдет способ обеспечить свою безопасность, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"На военно-технические меры, в том числе на возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практический военно-технический ответ", - сказал Рябков журналистам.

Дипломат добавил, что Россию не удастся запугать какими-либо шагами, страна обеспечит свою безопасность, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что после вступления Финляндии в НАТО Хельсинки и Вашингтон планируют сотрудничать в военной сфере. В частности, американские военные смогут использовать финскую территорию и базы для хранения военной техники и маневров.

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