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Суд в Москве обязал Meta выплатить блогерам миллионную компенсацию

12:38
  • вторник
  • 16 мая 2023

Они понесли убытки из-за отключения таргетированной рекламы

Суд в Москве взыскал 4,5 миллиона рублей с компании Meta (признана в России экстремистской – прим. ред.) по иску российских блогеров.

Иск был подан в октябре 2022 года от 15 заявителей, передает газета "Ведомости". Блогеры потребовали от Meta возврата потраченных средств на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta и запрещены в России).

В тексте документа уточняется, что блогеры купили рекламу в 2021 и начале 2022, то есть еще до начала СВО и отключения возможности продвижения в соцсетях для россиян. Из-за решения Meta блогеры потеряли охваты и были вынуждены искать новые методы продвижения.

"Истцы были вынуждены искать новые источники, вкладывая в это дополнительные денежные средства, и менять внутренние процессы", – говорится в иске.

В результате суд удовлетворил требование истцов и взыскал с Meta 4,5 миллиона рублей, три миллиона рублей из которых – это понесенные расходы на таргетированную рекламу.

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