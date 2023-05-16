Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Решение принято единогласно
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
За денонсацию ДОВСЕ депутаты проголосовали единогласно.
Договор касался ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Документ был подписан в Париже в 1990 году между 16-ю странами НАТО и шестью станами Организации варшавского договора (ОВД). После прекращения существования ОВД некоторые бывшие страны договора вошли в НАТО, равновесие вооружений нарушилось.
В 1999 было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, но ни одна страна НАТО его не ратифицировала. В 2007 году Россия приостановила участие в договоре.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"