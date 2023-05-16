Заболеваемость гриппом и COVID-19 в России снизилась на треть

Роспотребнадзор подвел итоги недели

Ситуация с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России улучшается. За минувшую неделю число зарегистрированных случаев коронавируса уменьшилось почти на треть, а гриппа и ОРВИ - на 15%.

"На 19-й неделе 2023 года на территории РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,4%, зарегистрировано свыше 436,6 тысяч случаев", - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов составила 15%. Что же касается COVID-19, то заболеваемость коронавирусом снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 28%. Преобладает штамм "Омикрон", приводит сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".

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