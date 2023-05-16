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В Москве стартовал турнир по бильярдному спорту

14:47
  • вторник
  • 16 мая 2023

Соревнования продлятся до 20 мая

В столице стартовал традиционный турнир по бильярдному спорту - "Кубок мэра Москвы". Он проводится уже в одиннадцатый раз и зарекомендовал себя как один из главных не только в России, но и в Европе.

В дисциплине "Свободная пирамида" за победу борются мужчины и женщины. Все партии транслируют онлайн. В финальный день турнира пройдёт матчевая встреча между сборными нашей страны и Международной Конфедерации пирамиды. После чего состоится церемония награждения победителей и призёров. Соревнования продлятся до 20 мая.

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