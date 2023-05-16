Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает столицу

Обновление проводили согласно пожеланиями горожан

Временное бездорожье - между домами на северо-востоке столицы. Здесь обновляют целый квартал между Северодвинской и Осташковской улицами в районе Северное Медведково. Это один из самых крупных проектов, в работе одновременно находятся семь дворовых территорий. По запросу жителей привычная планировка будет сохранена, но заменят всю дворовую инфраструктуру. Начали с дорожек.

"Подготавливают основание - прочное, надежное основание для укладки асфальта. Потому что первая зима, вода попадает, сами понимаете, замерзает и разрушается. А если подготовить все правильно, то дорожки прослужат долго", - рассказал Евгений Тимиргалиев, специалист ГБУ "Жилищник" в районе Северное Медведково.

Это один из самых сложных этапов, в соседнем Лосиноостровском районе жители тоже совсем недавно наблюдали в своих дворах нашествие спецтехники.

Обновление идет сейчас идет во всех округах столицы - об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Больше 10 лет назад мы начали масштабную программу по благоустройству московских дворов. Благодаря ей преобразилась и сама столица. Привели к единому стандарту комфорта свыше 24 тыс. дворов: обустроили зоны отдыха и спорта, современные игровые комплексы для детей, сделали качественное освещение. Несмотря на единый стандарт благоустройства, делаем каждый двор уникальным. Всего в этом году благоустроим больше 1,6 тыс. дворовых территорий".

В Лосиноостровском районе благоустройство пришло сразу по шести адресам. Здесь над созданием единого пространства работали архитекторы.

"Были подготовлены проекты планировки этой территории, которые разрабатывались нашими коллегами из главного архитектурного управления Москомархитектуры. Эти проекты были подготовлены с учетом мнения жителей и пожеланий. Эти проекты в разных дворовых территориях включают малые архитектурные формы под разную категорию детей", - отметил Баграт Ванцян, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Лосиноостровского района города Москвы.

Внутри дворов уже проложили удобные дорожки, которые ведут к остановкам и магазинам, обновили внутридворовые проезды. Одновременно удалось добавить новые парковочные места. Жители оценили перемены.

Кипят работы и на западе Москвы - жители на портале "Активный гражданин" поддержали разделение двора на функциональные зоны. Здесь будут новые площадки для детей разного возраста, баскетбольное поле, территории для занятий спортом и тихого отдыха.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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