Выпускникам помогут психологически подготовиться к ЕГЭ

В Москве открыли "Лекторий московского школьника", который поможет выпускникам психологически подготовиться к ЕГЭ.

До начала госэкзаменов осталось чуть больше недели. В этом году их будут сдавать 68 тысяч московских одиннадцатиклассников. Для многих подростков важно научиться справляться со стрессом до испытаний и в период прохождения экзаменов. Рекомендации от ведущих психологов уже доступны в "МЭШ".

Также совместно с обществом "Знание" в столице впервые подготовили цикл из четырёх лекций, на которых старшеклассники могут и сами задать экспертам важные вопросы

"Самые известные психологи расскажут ребятам, как работает мозг, какие существуют методики борьбы со стрессом, как научиться контролировать себя в различных стрессовых ситуациях. Они смогут лучше настроиться на итоговые экзамены и получить дополнительные знания, которые им помогут в жизни", - рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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