Безбилетник ударил женщину в московском метро

Его задержали, возбуждено дело

47-летний мужчина ударил по лицу 28-летнюю пассажирку столичного метро. Инцидент произошёл в вагоне поезда на Замоскворецкой линии. Причем, конфликт начался еще при входе на станцию "Новокузнецкая".

Нарушитель, не желая покупать билет, прошёл за женщиной через турникет, подпихивая её в спину, а на резонные замечания ещё и пнул ногой, после чего быстро ушел.

В больнице у пострадавшей зафиксировали телесные повреждения. Злоумышленника задержали. На него возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Свою вину он уже признал.

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