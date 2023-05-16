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В Воскресенске задержали троих мужчин, которые выращивали коноплю

15:05
  • вторник
  • 16 мая 2023

Ведется следствие

В подмосковном Воскресенске задержали троих мужчин, которые выращивали коноплю. К делу они подошли профессионально: оборудовали парники с лампами, купили семена и удобрения.

Один предприниматель начал с 15 кустов, другой - с 17, а вот третий сразу - 78. Вот только в показаниях мужчины не сошлись. Двое утверждают, что выращивали марихуану для себя, а их товарищ признался, что на продажу. Кто именно говорит правду, а кто лукавит, выясняют следователи.

Оперативники изъяли у подозреваемых 9 мешков и 48 пакетов с веществом растительного происхождения и отправили его на экспертизу.

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