На ВДНХ открылась выставка "Жить дружно"

Она будет интересна как детям, так и взрослым

"Жить дружно" - так называется выставка, которая открылась на ВДНХ. В мир фантазий и приключений оправятся все: и взрослые, и дети.

Герои любимых мультфильмов, эскизы, выполненные прекрасными художниками - всё это уже стало историей российской анимации. Изучать её увлекательно и просто, переходя от из одного зала в другой.

Многое, представленное на выставке, расположено на уровне детского роста - чтобы ребёнок легко дотянулся до сказки.

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