ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ВДНХ открылась выставка "Жить дружно"

15:08
  • вторник
  • 16 мая 2023

Она будет интересна как детям, так и взрослым

"Жить дружно" - так называется выставка, которая открылась на ВДНХ. В мир фантазий и приключений оправятся все: и взрослые, и дети.

Герои любимых мультфильмов, эскизы, выполненные прекрасными художниками - всё это уже стало историей российской анимации. Изучать её увлекательно и просто, переходя от из одного зала в другой.

Многое, представленное на выставке, расположено на уровне детского роста - чтобы ребёнок легко дотянулся до сказки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Жить дружно!"
Выставка "Жить дружно!"
Выставка "Жить дружно!"
Выставка "Жить дружно!"
Герои мультфильма "Крокодил Гена"
Герои мультфильма "Крокодил Гена"
Выставка "Жить дружно!"
Выставка "Жить дружно!"
Выставка "Жить дружно!"
Выставка "Жить дружно!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.