Собаки-поводыри получают в Москве бесплатную ветеринарную помощь

Животные проходят регулярный осмотр на дому

С утра до вечера они готовы помочь каждому пациенту. Необходимое оборудование всегда с собой. Чёткий план действий тоже имеется.

Этих красивых молодых докторов вполне можно назвать бригадой экстренного реагирования. Хотя сейчас не будет никакого экстрима. Просто плановая диспансеризация пациента, у которого если что и зашкаливает, так это любовь.

Чёрный, как смоль, лабрадор готов зацеловать каждого входящего. Его хозяин Александр к этому давно привык. Для него Майк - не просто питомец. Он проводник, его глаза и отрада. Благодаря именно этой собаке Александр обрёл семью. В буквальном смысле. Приехал за ним в Купавну, в школу собак-проводников и встретил свою любовь.

"Если бы не было его, не было бы всего!" – говорит Александр.

Всё - это не только любимая жена, но и две дочки, родившиеся после той памятной встречи. А еще Майк - настоящий герой. Своего прежнего хозяина вынес из горящего дома. Судя по взгляду, он точно знает, что рождён помогать людям. Как и сотни таких же, как он, преданных проводников. Их с младенчества учат быть сильными, спокойными, всё понимающими и уверенными в любой ситуации. На улице, в метро, на оживленной трассе. И именно эти четвероногие помощники получают в Москве бесплатную ветеринарную помощь, включая регулярный осмотр на дому.

ЭКГ, УЗИ, анализ крови. Майк, как может, помогает врачам - где лапку на весу подержит, где доктору руку лизнёт. Собаки-проводники - это действительно идеальные пациенты. А их диспансеризация жизненно необходима для очень многих людей.

"Собака-поводырь - это опора, в первую очередь, для владельца. И опора, и друг. И он должен быть всегда здоров", - говорит Марина Сорокина, ветеринарный врач ГБУ Мосветобъединение".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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