Собянин: В Москве за 10 лет к единому стандарту комфорта привели более 24 тыс. дворов

Более 1600 дворов благоустроят в этом году

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает город. Так, за десять лет к единому стандарту комфорта были приведены более 24 тысяч дворов.

"Обустроили зоны отдыха и спорта, современные игровые комплексы для детей, сделали качественное освещение", - написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

На северо-востоке столицы Москвы ведется благоустройство целого квартала, там приведут в порядок сразу семь дворов. Будет не только обновлен асфальт, но и благоустроены детские и спортивные площадки.

"На севере Москвы, в районе Сокол, обновим две большие дворовые территории в границах ул. Алабяна и Панфилова. Приведем в порядок четыре детские площадки", - сообщил Собянин. В Зеленограде продолжается благоустройство дворов в Савелках и Старом Крюково.

Собянин отметил, что всего в этом году будут благоустроены более 1600 дворовых территорий. "Несмотря на единый стандарт благоустройства, делаем каждый двор уникальным", - добавил он.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии районов ЮАО в рамках программы "Мой район" - Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный. Там было проведено комплексное благоустройство набережной вокзала протяженностью 150 метров. На территории Нагатинской поймы создали крупнейший городской центр отдыха и развлечений "Остров Мечты".

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