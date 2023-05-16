ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве за 10 лет к единому стандарту комфорта привели более 24 тыс. дворов

13:14
  • вторник
  • 16 мая 2023

Более 1600 дворов благоустроят в этом году

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает город. Так, за десять лет к единому стандарту комфорта были приведены более 24 тысяч дворов.

"Обустроили зоны отдыха и спорта, современные игровые комплексы для детей, сделали качественное освещение", - написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

На северо-востоке столицы Москвы ведется благоустройство целого квартала, там приведут в порядок сразу семь дворов. Будет не только обновлен асфальт, но и благоустроены детские и спортивные площадки.

"На севере Москвы, в районе Сокол, обновим две большие дворовые территории в границах ул. Алабяна и Панфилова. Приведем в порядок четыре детские площадки", - сообщил Собянин. В Зеленограде продолжается благоустройство дворов в Савелках и Старом Крюково.

Собянин отметил, что всего в этом году будут благоустроены более 1600 дворовых территорий. "Несмотря на единый стандарт благоустройства, делаем каждый двор уникальным", - добавил он.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии районов ЮАО в рамках программы "Мой район" - Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный. Там было проведено комплексное благоустройство набережной вокзала протяженностью 150 метров. На территории Нагатинской поймы создали крупнейший городской центр отдыха и развлечений "Остров Мечты".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Детская площадка
Детская площадка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.