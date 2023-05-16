Песков объяснил решение Путина передать РПЦ "Троицу" Рублева

Икона много значит для россиян

Решение передать икону "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви (РПЦ) было принято исходя из гуманитарных соображений.

"Эта икона является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник (цитата по РИА Новости).

Все аспекты передачи были скоординированы с теми, с кем было необходимо, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился передать икону "Троица" Андрея Рублева РПЦ. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, затем икону отвезут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В РПЦ пообещали хранить "Троицу" в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.

16 июля 2022 года икону вывезли из Третьяковской галлереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Кирилла. Тогда сообщалось, что икона пробудет в лавре два дня по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора. Научные сотрудники и реставраторы выступали против перемещения иконы, утверждая, что только музей может обеспечить нужные условия по температуре и влажности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"