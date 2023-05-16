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Песков объяснил решение Путина передать РПЦ "Троицу" Рублева

14:33
  • вторник
  • 16 мая 2023

Икона много значит для россиян

Решение передать икону "Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви (РПЦ) было принято исходя из гуманитарных соображений.

"Эта икона является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник (цитата по РИА Новости). 

Все аспекты передачи были скоординированы с теми, с кем было необходимо, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился передать икону "Троица" Андрея Рублева РПЦ. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, затем икону отвезут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В РПЦ пообещали хранить "Троицу" в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.

16 июля 2022 года икону вывезли из Третьяковской галлереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Кирилла. Тогда сообщалось, что икона пробудет в лавре два дня по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора. Научные сотрудники и реставраторы выступали против перемещения иконы, утверждая, что только музей может обеспечить нужные условия по температуре и влажности.

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Икона художника Андрея Рублева "Троица"
Икона художника Андрея Рублева "Троица"
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