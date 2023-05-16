ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Все цели достигнуты

Российские войска за сутки нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Все цели поражены – это пункты дислокаций войск, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.

В Минобороны уточнили, что ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожен ЗРК Patriot в Киеве.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов РСЗО "Ураган" по объектам украинских неонацистов. Артиллеристы в зоне СВО работают круглосуточно.

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