ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ

13:37
  • вторник
  • 16 мая 2023

Все цели достигнуты

Российские войска за сутки нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Все цели поражены – это пункты дислокаций войск, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.

В Минобороны уточнили, что ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожен ЗРК Patriot в Киеве.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов РСЗО "Ураган" по объектам украинских неонацистов. Артиллеристы в зоне СВО работают круглосуточно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.