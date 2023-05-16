ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ

Все цели достигнуты
Российские войска за сутки нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Все цели поражены – это пункты дислокаций войск, места хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.
В Минобороны уточнили, что ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожен ЗРК Patriot в Киеве.
Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов РСЗО "Ураган" по объектам украинских неонацистов. Артиллеристы в зоне СВО работают круглосуточно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"