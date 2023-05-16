Грузинская Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Разрешение вступит в силу 20 мая

Разрешение на полеты в Россию получил грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. Как сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, разрешение вступит в силу 20 мая, рейсы будут выполняться семь дней в неделю.

"Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси - Москва – Тбилиси", - говорится в сообщении Агентства.

Днем ранее авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты в республику российской авиакомпании "Азимут". Рейсы будут выполняться с 17 мая. Это стало возможным благодаря указу, подписанному президентом России 10 мая. Владимир Путин снял запрет на полеты российских компаний в Грузию и продажи туров на грузинские курорты. Кроме того, другим указом отменен визовый режим для граждан Грузии, передает ТАСС.

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