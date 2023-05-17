Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Марс начинает сходиться на небесном ринге с Плутоном

Овны

Луна в вашем знаке разжигает и провоцирует Плутон с Марсом, которые и без того воинственны. Воздерживайтесь от агрессии и ищите мирные способы выпустить пар.

Тельцы

Тот самый случай, о котором говорят: "Ничто не предвещало". В ближайшее время будьте готовы к неожиданностям - не назначайте важных дел на вторую половину мая.

Близнецы

Вы рискуете поссориться с бизнес-партнерами или друзьями из-за денег или секретов. Подумайте, как это предотвратить и следите за тем, чтобы не сказать что-то лишнее.

Раки

Марс в вашем знаке начинает сходиться на небесном ринге с Плутоном. Количество раздраженных и агрессивных людей скоро возрастет, поэтому будьте осторожны.

Львы

На работе вам может что-то или кто-то не понравиться, а потом из искры разгорится пламя. Помните: в спорах сегодня не выиграет никто, так стоит ли их начинать?

Девы

Неприятные ситуации могут возникнуть у вас с долгами и платежами. Будьте готовы доказывать свою правоту и тщательно следите за входящими сообщениями от банков и налоговой.

Весы

Ссоры, конфликты угрожают личной и семейной жизни миролюбивых представителей этого знака. Не поддавайтесь на провокации вспыльчивого Марса, запасайтесь любовью и терпением!

Скорпионы

Звезды призывают вас к осторожности - Плутон ваша главная планета и сейчас она в шаге от конфликта. По возможности избегайте любых неприятных ситуаций.

Стрельцы

До конца мая лучше не отправляться в дорогу и вообще снизить темп жизни. Суета может не только основательно вас утомить, но еще и подпортить любовные отношения.

Козероги

Есть риск не получить свои деньги, или они придут к вам с большой задержкой. Не тратьте на это нервы, от вас ничего не зависит, переключитесь на другие сферы жизни.

Водолеи

Плутон в вашем знаке начинает противостояние с Марсом, и эта битва титанов займет не один день. До конца мая на всякий случай будьте осторожны и бережны к себе.

Рыбы

Вам необходимо заострить свое внимание на финансах. Покупки, сделанные на эмоциях, щедрые подарки детям или любимым могут опустошить ваш счет.

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