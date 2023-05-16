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В Кремле оценили эффективность "Кинжалов" против Patriot

14:17
  • вторник
  • 16 мая 2023

Российские ракеты уничтожили американский Patriot в Киеве

Специалисты подтверждают уникальные характеристики российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о якобы сбитых ракетах такого типа на Украине.

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"Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками", — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Украинское командование ранее заявило, что во время ночного удара ВС России по украинским военным объектам 16 мая Киеву якобы удалось сбить шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Минобороны России еще раньше, 10 мая, после похожих высказываний пояснили, что сбить "Кинжал" ракетой американского комплекса Patriot невозможно: скорость полета "Кинжала" превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву западных ЗРК.

Сегодня же в Минобороны сообщили, что во время ночного удара высокоточными "Кинжалами" по Киеву был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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